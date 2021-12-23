General Selami: Saldırı ve intihar İHA’ları Devrim Muhafızlarının yeni saldırı gücünü oluşturmaktadır

Devrim Muhafızlarının Büyük Peygamber 17 Kara Kuvvetleri Tatbikatında konuşan General Selam, bugün sergilenenlerin kara kuvvetlerinin esas güç unsurlarının bir terkibinden oluşanlardan olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetlerinin sabit ve hareketli düşman kuvvetleri aleyhine uyguladığı gelişmiş yeteneklerine sahip olduğunu ifade eden General Selami, bu tatbikatta, İHA’ların yeni kullanım alanlarının yanında helikopterlerle uzak mesafelerden roket fırlatmaların ve sıçrayan mayınların düşman aleyhine kullanımı ve top ateşlerinin başarılı şekilde denendiğini söyledi.

Büyük Peygamber 17 tatbikatı Pazartesi gününden itibaren Fars Körfezi sahilleri, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan illerinde Devrim Muhafızlarının kara, deniz ve uzay hava güçlerinin katılımıyla düzenlenmektedir.

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2012