Hiçbir Tehdidi Küçük Saymayız / SİHA’ların Yeni Dönem Savaşlarda Önemli Bir Rolü Var

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri 313 stratejik SİHA üssünü ziyaret ettikten sonra İran İslam Cumhuriyeti Ordu komutanlarının da bulunduğu toplantıda konuşma yaptı.
İranlı askeri yetkili Muhammed Bakıri “İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun İHA ve SİHA alanındaki dikkat çeken gücüne yerin altında bulunan gizli SİHA operasyonu üslerinden birinde, hem de stratejik düzeydeki üslerinden birinde yakından tanıklık ettiğimden ötürü bugün benim için son derece değerli ve özel bir gün.” dedi.
Tümgeneral Bakıri “Günümüzdeki savaşlarda farklı savunma, saldırı, kara, deniz, hava, etkisizleştirme, keşif, elektronik savaş, yük taşıma ve birçok farklı diğer operasyonlarda İHA’lar savaş teçhizatları ve yöntemleri arasında günbegün önemini artırıyor.” ifadelerini kullandı.
İran Genelkurmay Başkanı “Kafkasya, Ukrayna ve diğer yerlerde son yıllarda yaşanan savaşlar veya ondan öncesinde Suriye ve Irak’ta teröristlere karşı savaşlardaki deneyimler, İHA’nın konumunun özel bir konum olduğu ve söz konusu teknolojinin gün geçtikçe geliştiğini gösteriyor. İran ordusu gelecekteki savaşlardaki gereklilikleri dakik bir şekilde değerlendirip yeni yöntemler ve teçhizatı kullanarak günümüzün ve geleceğimizin değişime uğrayan sahasına adım attı.” şeklinde konuşta.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri Ordunun tüm kollarında farklı boyutlarda önemli gelişimlerin gerçekleştiğine değinerek Ordu yetkililerini kutladı.
Tümgeneral Bakıri açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Söz konusu gelişimlerin yanı sıra Savunma sanayimiz de hızlı bir şekilde gelişiyor ve yardımcı oluyor. Bir tek SİHA’yla sınırlı kalmadan SİHA ve diğer silahların üretimi için gerekli tüm teçhizat ülkemizde üretilmektedir.”
Genelkurmay Başkanı açıklamasının devamında “Gerçek şudur ki bizim tüm konularda olası savaş sahnesini zekice savaşarak, dakik ve tarafsız bir şekilde inceleyip bazı değişimlere gerek duyduğumuz takdirde cesurca meseleye dair adım atmamız gerekiyor. Çaba gösterip böylesi değişimleri düşmana karşı önleyici gücümüzü artırmak için kullanalım. Söz konusu meseleler artık eski teçhizat ve imkanlarla artık pek mümkün değil ve yeni imkanlar ve yöntemlerle bu hedefin gerçekleşmesi gerekiyor. Bugün tanıklık ettiğimiz SİHA alanındaki önemli gelişimler bu doğrultuda önemli bir rol oynayabilir.” ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri “Biz asla tehditleri küçük saymayız. Düşmanın uyuduğunu varsaymayız. Gözlerimiz açık ve her daim tetikteyiz.” dedi.
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Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanı Bakıri İran Ordusunun SİHA alanındaki gelişimlerini takdir edip yeni dönemdeki savaşlarda yeni askeri teçhizat ve yöntemlere gerek olduğunu belirterek “Hiçbir tehdidi küçük saymayız. Her daim tetikteyiz.” ifadelerini kullandı.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri 313 stratejik SİHA üssünü ziyaret ettikten sonra İran İslam Cumhuriyeti Ordu komutanlarının da bulunduğu toplantıda konuşma yaptı.
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