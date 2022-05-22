İsrail’in İran’ın Etrafında Üssünün Olmasına Tahammül Göstermeyiz

‌İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif Kum şehrinde düzenlenen bir basın toplantısında Siyonist İsrail rejimi yetkililerinin açıklamalarına değinerek “Siyonistler her yerde İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına tahammül göstermedikleri resmen ilan etti. Sürekli İran’ın aleyhine propaganda yapıyorlar ve bu doğrultuda önemli isimleri terör etmeyi ve bizim üslerimizi keşfetmeyi ciddi bir şekilde takip ediyorlar.” ifadelerini kullandı.



Devrim Muhafızları Sözcüsü açıklamasının devamında “Biz kendi ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımızı koruma doğrultusunda onların (Siyonist İsrail rejimi) bizim topraklarımıza yakın bir üssünün olmasına tahammül göstermeyiz.” dedi.



Tuğgeneral Ramazan Şerif “Eğer bir köşede Siyonistlerin herhangi bir kötülük peşinde olduğunu tespit edersek bundan önce de olduğu gibi katı ve yıkıcı yanıtlarımızı tekrarlarız. Biz milletin çıkarlarından taviz vermeyiz” ifadelerine yer verdi.



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