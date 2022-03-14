İran Büyükelçisi: Erbil'e yapılan saldırı Irak hükümetine değil, İsrail casus üssüne yönelikti

Irak'ın egemenliğine saygı duyduklarını dile getiren Mescidi, ''Aynü'l-esed'e neden saldırı yapıldı? Amerikalılar Irak'ta Ebu Mehdi el-Mühendis ile General Kasım Süleymani'yi şehit ettikleri ve Amerikalıların sorumlu tutulması gerektiği için. Amacımız Amerikalılara cevap vermekti, Irak'ın egemenliğini hiçe saymak değil'' ifadesini kullandı.

İsrailliler için IKBY'de bir üs kurulduğunu ve oradan İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğine karşı çalışıldığını dile getiren Mescidi, ''İran İslam Cumhuriyeti kendi güvenliğinden taviz veremez. IKBY yetkililerini defalarca uyardık ama ne yazık ki bu üs bizim güvenliğimize karşı çalıştığı için İran İslam Cumhuriyeti de buna karşı hareket etti. Bunun Irak'ın egemenliğiyle hiçbir ilgisi yoktur ve Irak halkına ve hükümetine saygısızlık değildir. Öncelikle sizden şunu (İsraillileri) bölgeden uzaklaştırmanızı ve bunları yapmamanızı istiyoruz. Bu yapılmaz ise İran İslam Cumhuriyeti güvenliğimize karşı hareket eden İsraillilere suskun mu kalacak? Bu tepki (füze operasyonu) Siyonistlere karşıydı, Amerikalılara ya da Irak'a karşı değil'' diye belirtti.

40 yıldır Amerikalılarla savaştıklarını herkesin bildiğine değinen Mescidi, 'Bunun ne kadar süreceği belli değil ama bu operasyonun Amerikalılarla hiçbir ilgisi yoktu. Bu operasyon IKBY'ye bağlı Erbil bölgesindeki İran'ın bu bölgeden yok edilmesi gereken karşı-devrimci güvenlik üssüne yönelikti. Dolayısıyla Irak'ın egemenliğine bizim tarafımızdan büyük saygı duyuluyor. Bu bölgenin bir İsrail üssü haline gelmesini ne biz ne de siz kabul etmezsiniz. çünkü (Siyonistler) iki halkın çıkarlarına aykırı hareket ediyorlar.

Irak'ın Erbil kentindeki iki İsrail istihbarat ve özel harekat (Mossad) casus üssü Pazar sabahı birkaç roket tarafından hedef alındı.

Devrim Muhafızları Kolordusu ise Pazar sabahı bir roket saldırısı sırasında Siyonist rejimin IKBY'ye bağl Erbil'deki casus merkezini hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist komplo ve kötülüğünün stratejik merkezinin tam isabetli füzelerle hedef alınmasına atıfta bulunarak, "Her türlü kötülüğün tekrarı sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacaktır'' dedi.

Siyonist rejimin son kötülüğü ve "Siyonistlerin komplo ve vahşetinin stratejik merkezinin" hedef alınmasının ardından, Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklama yaptı.

Açıklama metni şu şekilde:

''Allah'ın adı ile

Sahte Siyonist rejimin son zamanlarda işlediği cinayetlerin ve bu rezil rejimin suçlarının ve kötülüklerinin cevapsız kalmayacağının daha önce duyurulmasının ardından dün gece, "Siyonistlerin Komplo ve Kötülük Stratejik Merkezi", Devrim Muhafızları Ordusu'nun güçlü ve tam isabetli füzeleri ile hedef alındı.

Cani Siyonist rejimi her türlü kötülüğün tekrarının sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacağı konusunda bir kez daha uyarıyoruz.

Ayrıca büyük İran milletine, İslam vatanının güvenlik ve barışının İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin kırmızı çizgisi olduğunu ve kimsenin onu tehdit etmesine veya saldırmasına izin vermeyeceklerini emin olmalarını istiyoruz.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi''.

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