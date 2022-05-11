11 May 2022 12:28
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İran Devrim Muhafızları Erbil’de Bulunan Teröristlerin Üssüne Saldırdı

İran Devrim Muhafızları Erbil’de Bulunan Teröristlerin Üssüne Saldırdı

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Erbil’de bulunan teröristlere ait üssü topçu ateşine tuttu.

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Erbil’de teröristlerin üssünü hedef aldı.

Irak’ın Erbil şehrinde bulunan teröristlerin üssü İran Devrim Muhafızlarının topçu ateşinin hedefi oldu.

Hasar miktarı ve ölülerin sayısına dair henüz bir bilgi yayınlanmış değil.

Geçtiğimiz aylarda İran Devrim Muhafızları Mossad’ın Erbil’deki gizli üssünü füzeleriyle hedef almıştı.

Devrim Muhafızları başta olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri defalarca İran’ın kuzey doğusu sınırlarında teröristlerin faaliyet göstermesine izin vermeyeceği konusunda uyarıda bulunarak güvenliği hedef alan herhangi bir faaliyete karşı sağlam bir yanıt vereceğini vurgulamıştı.


Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

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