İran Devrim Muhafızları Erbil’de Bulunan Teröristlerin Üssüne Saldırdı

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Erbil’de teröristlerin üssünü hedef aldı.
Irak’ın Erbil şehrinde bulunan teröristlerin üssü İran Devrim Muhafızlarının topçu ateşinin hedefi oldu.
Hasar miktarı ve ölülerin sayısına dair henüz bir bilgi yayınlanmış değil.
Geçtiğimiz aylarda İran Devrim Muhafızları Mossad’ın Erbil’deki gizli üssünü füzeleriyle hedef almıştı.
Devrim Muhafızları başta olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri defalarca İran’ın kuzey doğusu sınırlarında teröristlerin faaliyet göstermesine izin vermeyeceği konusunda uyarıda bulunarak güvenliği hedef alan herhangi bir faaliyete karşı sağlam bir yanıt vereceğini vurgulamıştı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Erbil’de bulunan teröristlere ait üssü topçu ateşine tuttu.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Erbil’de teröristlerin üssünü hedef aldı.
İlgili haberler
-
Siyonist Rejimi Dayanamadı, İtiraf Etti
Siyonist Rejimi Temsilcisi Mossad’ın Erbil’deki Merkezine Gerçekleştirilen Füze Saldırısına Karşı Öfkesini Gösterdi
Tahran, İRNA- Siyonist Rejimi BM İnsan Hakları temsilcisi İran Devrim Muhafızlarının Erbil’deki…
-
Tahran Cuma İmamı:
Siyonist İsrail Rejimi Yine Haddini Aşarsa İslam Ümmeti Kahramanlarının Gazabına Uğrar!
Tahran, İRNA- Tahran Cuma İmamı Seyyid Muhammed Hasan Ebuturabi ferd Cuma namazı hutbesinde…
-
İran Büyükelçisi: Erbil'e yapılan saldırı Irak hükümetine değil, İsrail casus üssüne yönelikti
Bağdat, İRNA- İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ın egemenliği…
-
İran'ın intikamı korkusuyla Siyonist rejimin ordusu hazır olda bekliyor
Tahran, İRNA- Siyonist rejim medyası, rejim ordusunun işgal altındaki Filistin'in kuzey bölgelerinde…
-
Siyonistlere ait üs İran Fateh-110 füzeleri ile vuruldu
Tahran,İRNA - Irak'ın Erbil kentindeki bir İsrail rejimi üssü, İran Fateh-110 füzeleri tarafından…
-
Devrim Muhafızları: Siyonist komplonun ve kötülüğün stratejik merkezi DMO füzeleri ile hedef alındı
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist komplo ve kötülüğünün stratejik merkezinin…
-
Irak medyası: Erbil'e roket saldırısında çok sayıda Mossad subayı öldü ve yaralandı
Bağdat, İRNA- Irak haber kaynaklarının konudan haberdar kaynaklara dayandırdığı haberlerinde,…
yorumunuz