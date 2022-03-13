Irak medyası: Erbil'e roket saldırısında çok sayıda Mossad subayı öldü ve yaralandı

Irak'ın Al-Maluma haber sitesi, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Siyonist rejimin casus teşkilatına bağlı birkaç subayın, Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nde Masif Selahattin Yolu üzerindeki Mossad casus karargahına roket saldırısında öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Al-Mayadin de Masif Selahattib Yolu üzerindeki Mossad üssünün tamamen yok edildiğini ve birkaç İsrailli paralı askerin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Raporda, operasyonun İsrail'in IKBY'den İran'a yönelik önceki operasyonlarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ve bu saldırıda hiçbir Irak-Amerikan ortak karargahına hedef alınmadığı da belirtiliyor. Ayrıca Mossad'a yönelik bu füze saldırılarının İsrail'in Suriye'deki son operasyonuyla hiçbir ilgisi yok ve bu saldırının intikamını almak için bir operasyon daha yapılacak.

IKBY Sağlık Bakanlığı, Erbil'e düzenlenen roket saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

IKBY Sağlık Bakanı Salman Barzancı ise IKBY'nin acil sağlık ve hastane ekiplerinin hazırda olduğunu duyurdu.

Erbil Uluslararası Havalimanı yönetimi de normal uçuşların devam ettiğini ve bu havalimanının hedeflenmesiyle ilgili yayınlanan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Öte yandan sosyal medyada yayınlanan bazı haberlerde, yaralı Mossad bağlantılı insanları taşımak için Erbil'e ABD hava ambulansı uçuşunun fotoğrafları görülmektedir.

Bu bağlamda Nüceba Hareketi, uçuşları takip ederek bir Amerikan C17 uçağının (ambulans uçağı) Rammstein Hava Kuvvetleri Üssü'nden Erbil'e uçuşunu gösterdiğini duyurdu.

Haber kaynakları, bilgili kaynaklara göre hiçbir Amerikan veya Irak hedefinin hedef alınmadığını söyledi.

Bu sabah 12 civarında Mossad karargahına 12 füze isabet etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish