Siyonistlere ait üs İran Fateh-110 füzeleri ile vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki İsrail üssünü Fateh-110 füzeleriyle imha etti.

Bu füzeler 300 kilometreye kadar menzile sahip Fateh-110 tipinde ve kuzeybatı İran'daki Devrim Muhafızları'na ait füze üslerinden birinden fırlatıldı.

Fateh-110, İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü tarafından üretilen bir İran mobil, tek aşamalı, katı yakıtlı karadan karaya füzedir.

Fateh-110, İran'ın Zilzal-2 güdümsüz roketinden bir yönlendirme sistemi eklenerek geliştirildi.

Roketin sonraki sürümleri gelişmiş performans özelliklerine sahiptir. Özellikle, uçuş menzili ve yük kapasitesini artırabiliyor.