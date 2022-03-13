13 Mar 2022 19:55
Journalist ID: 2394
News Code: 84682715
0 Persons

Siyonistlere ait üs İran Fateh-110 füzeleri ile vuruldu

Siyonistlere ait üs İran Fateh-110 füzeleri ile vuruldu

Tahran,İRNA - Irak'ın Erbil kentindeki bir İsrail rejimi üssü, İran Fateh-110 füzeleri tarafından hedef alındı.

Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki İsrail üssünü Fateh-110 füzeleriyle imha etti.

Bu füzeler 300 kilometreye kadar menzile sahip Fateh-110 tipinde ve kuzeybatı İran'daki Devrim Muhafızları'na ait füze üslerinden birinden fırlatıldı. 

Fateh-110, İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü tarafından üretilen bir İran mobil, tek aşamalı, katı yakıtlı karadan karaya füzedir.

Fateh-110, İran'ın Zilzal-2 güdümsüz roketinden bir yönlendirme sistemi eklenerek geliştirildi.

Roketin sonraki sürümleri gelişmiş performans özelliklerine sahiptir. Özellikle, uçuş menzili ve yük kapasitesini artırabiliyor.

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha