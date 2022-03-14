İran'ın intikamı korkusuyla Siyonist rejimin ordusu hazır olda bekliyor

Al-Mayadin'in bildirdiğine göre İsrail medyası, İsrail ordusunun kuzey bölgelerinde azami hazırlığı sürdürmeye karar verdiğini bildirdi.

Rapora göre, İran'ın İsrail'in Suriye'ye yönelik son hava saldırılarına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından, Kutsal Türbeleri koruyan iki Devrim Muhafızı subayının şehit edilmesinin ardından alarm durumunda kalmaya devam edecek.

İsrail ordusu, rejimin Şam'ın yakınlarına düzenlediği son saldırıya olası bir İran yanıtı korkusuyla birkaç gün önce hazır olduğunu açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Kolordusu ise Pazar sabahı bir roket saldırısı sırasında Siyonist rejimin IKBY'ye bağl Erbil'deki casus merkezini hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist komplo ve kötülüğünün stratejik merkezinin tam isabetli füzelerle hedef alınmasına atıfta bulunarak, "Her türlü kötülüğün tekrarı sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacaktır'' dedi.

Siyonist rejimin son kötülüğü ve "Siyonistlerin komplo ve vahşetinin stratejik merkezinin" hedef alınmasının ardından, Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklama yaptı.

Açıklama metni şu şekilde:

''Allah'ın adı ile

Sahte Siyonist rejimin son zamanlarda işlediği cinayetlerin ve bu rezil rejimin suçlarının ve kötülüklerinin cevapsız kalmayacağının daha önce duyurulmasının ardından dün gece, "Siyonistlerin Komplo ve Kötülük Stratejik Merkezi", Devrim Muhafızları Ordusu'nun güçlü ve tam isabetli füzeleri ile hedef alındı.

Cani Siyonist rejimi her türlü kötülüğün tekrarının sert, kararlı ve yıkıcı tepkilerle karşı karşıya kalacağı konusunda bir kez daha uyarıyoruz.

Ayrıca büyük İran milletine, İslam vatanının güvenlik ve barışının İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin kırmızı çizgisi olduğunu ve kimsenin onu tehdit etmesine veya saldırmasına izin vermeyeceklerini emin olmalarını istiyoruz.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi''.

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