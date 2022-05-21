İnstagram İran Rehabilitasyon Kurumunun Sayfasını Engelleyerek İfade Özgürlüğünü Hedef Aldı

İran Rehabilitasyon Kurumunun İnstagram sayfası Lübnanlı heyetin Rehabilitasyon Kurumu Başkanıyla görüşmesi haberinin paylaşılmasının ardından İnstagram tarafından engellendi. İnsan hakları bildirgesine ve aynı zamanda uluslararası hukuk açısından ülkelerin bağımsızlığına saygı ilkesine karşı olan olayın gerçekleşmesinin ardından İran rehabilitasyon merkezi yeni İnstagram sayfasını açtı.
İfade özgürlüğünü açıkça hedef almış olan engelleme, son günlerde Lübnan Sosyal işleri Bakanlığının Sosyal refah Başkanı Abdullah Ahmet ve Lübnan Hizbullahı Sosyal Güvenlik sorumlusu Mühendis Muhammed el-Hac’ın İran ziyareti sırasında ülkenin Rehabilitasyon Kurumu Başkanı’yla görüşmesi haberinin kurumun İnstagram sayfasında paylaşılmasının ardından gerçekleşti.
Söz konusu görüşmede iki ülkeden bazı uzmanların işbirliğin gelişmesi, sağlık turizmi ve ortak hastane ve rehabilitasyon merkezleri konusunun incelenmesi ve engelliler için oyun sahalarının inşa edilmesi gibi konular ele alınmıştı.
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Tahran, İRNA- İnstagram İran’ın Rehabilitasyon Kurumunun İnstagram sayfası Lübnanlı heyetin İranlı Kurumun Başkanı’yla görüşmesinin ardından engelleyerek ifade özgürlüğünü yine ihlal etti.
İran Rehabilitasyon Kurumunun İnstagram sayfası Lübnanlı heyetin Rehabilitasyon Kurumu Başkanıyla görüşmesi haberinin paylaşılmasının ardından İnstagram tarafından engellendi. İnsan hakları bildirgesine ve aynı zamanda uluslararası hukuk açısından ülkelerin bağımsızlığına saygı ilkesine karşı olan olayın gerçekleşmesinin ardından İran rehabilitasyon merkezi yeni İnstagram sayfasını açtı.
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