Hükümet Sözcüsü: 2 milyar müslümana utanmazcasına yapılan saygısızlık insan hakları değil

Twitter hesabından açıklama yapan Bahadıri Cehromi, ''Din özgürlüğü yerini semavi dinlere hakaret bırakmış ve ifade özgürlüğü, Batı'da aşırıcılığın ve ırkçılığın yaygınlaştırılmasına vesile olmuştur'' ifadesini kullandı.

Bahadıri Cehromi, ''2 milyar müslümana Ramazan ayında utanmazcasına ve İsveç polisinin resmi desteğiyle yapılan saygısızlık, insan hakları olmadığı gibi, nefret söylemi ve insanoğlunun manevi hayatına karşı bir eylemdir'' diye ekledi.

Dün de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsveç’te Kur’an-i Kerime karşı yapılan saygısızlığa ilişkin “İsveç hükumetini sorumlu görüyoruz ve bu hükumetin derhal bu eylemli yapan aşırıcı unsurlara karşı net bir tepki vermesini ve bir daha buna benzer olayların yaşanmaması için tedbir almasını bekliyoruz.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İsveç’te Kur’an-i Kerime karşı yapılan saygısızlığa ilişkin “İran İslam Cumhuriyeti İsveç’in Linköping kentinde ifade özgürlüğü bahanesiyle bu ülkenin polisi tarafından korunan Danimarkalı ırkçı ve aşırıcı bir unsur tarafından Allah’ın yüce kelamının yakılmasını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Hatipzade açıklamasının devamında Müslümanların kutsalına yapılan bu hakaretin mübarek Ramazan ayında kasıtlı olarak tekrarlanmasının İsveç başta olmak üzere tüm dünya Müslümanlarının duygularını derinden etkilediğini belirterek “Bu hakir davranış, nefret yaymanın en net örneği olup ifade özgürlüğüyle tamamen çelişmektedir. Bu eylemin barış ve dinler arası diyalogu destekleyen herkes tarafından kınanması gerekir.” dedi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “İsveç hükumetini sorumlu görüyoruz ve derhal bu ülkenin bu hakaret dolu davranışı gerçekleştiren unsurlara karşı net bir şekilde tepki göstermesini ve buna benzer olayların tekrar gerçekleşmemesi için gerekli tedbirleri almasını istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade açıklamasının sonunda Müslümanların Kutsal kitabına hürmetsizlik eden aşırıcı unsur ve taraftarlarının eyleminin Müslümanların ve İslami ülkelerin İslam düşmanlarının komploları karşısında birliğini gerektirdiğini vurguladı.

İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.

Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi. Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.

Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı.

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