Filistinlilere karşı işlenen cinayetleri sansürlemek için Siyonizmin çılgınlığı: medyaya saldırı

Dün (16 Mayıs) Siyonist rejim, uluslararası hukuka aykırı bir hareketle, içinde yerleşim birimlerinin yanı sıra yabancı medya ofislerinin de bulunduğu Gazze'deki Al-Jalaa Kulesi binasını hedef aldı.

Gazze'deki uluslararası medya binasının yıkılmasıyla ilgili olarak İngiliz İslami İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesut Şecere, Siyonistlerin gerçeği duymaya dayanamadıklarının altını çizerek, 'Siyonistler kim herhangi bir düzeyde gerçeği ortaya çıkarırsa onu tehdit etmek ve durdurmak için hava saldırıları dahil her gücü kullanır' diye belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Başkanı Nazar Abud, Siyonistlerin cinayetlerinin ABD ve Avrupa'nın yeşil ışığı ile yapıldığına dikkati çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurması ve bu rejime yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin en büyük savaş karşıtı hareketinin kıdemli bir üyesi olan Stephen Bell de, Kudüs'teki işgalci rejim tarafından Gazze'deki haber ajanslarının imha edilmesinin ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırının ve işgal altındaki Filistin'deki cinayetlerle ilgili bilgileri tekelleştirme girişiminin bir sembolü olduğunu ifade etti.

Bell, "İsrail hükümeti mevcut savaşta haberlerin yayılmasını durdurmaya kararlı, bu da serbest bilgi akışına aykırıdır. Filistinliler ve dünyanın özgürlüğü seven insanları, İsrail yanlısı ve emperyalist kaynakların bilgi tekeline boyun eğmeyecekler' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish