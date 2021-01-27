Tathı Revançı: Aldatma, İsrail'in dış politikasının temel unsurudur

BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusunda yaptığı bir toplantıda konuşan Tahtı Revançı, uluslararası toplumun İsrail'in suçlarına karşı pasif tavrını eleştirerek, 'Bu durum sonsuza kadar devam edemez' dedi.

Filistinlilerin 2020'yi bu ülkenin işgali ve işgalci İsrail güçlerinin acımasız cinayetleri devam ederken sona erdirdiğini kaydeden Tahtı Revançı, '20'ye yakın kadın ve çocuk olmak üzere 70'den fazla Filistinli öldürüldü, çok sayıda kadın ve 6740'tan fazla kişi yaralandı. Filistinlilerin 590'dan fazla evini yıkması veya işgal etmesi ve 690 kadar insanın yerinden edilmesi bunlardan sadece birkaç örnektir' ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin bu yıl Filistinlilere karşı sayısız zulüm yaptığını dile getiren Tahtı Revançı, 'İşgalci rejim, yasa dışı yerleşimine devam etti. Yasa dışı olarak Filistin'in diğer bölgelerini ilhak etme politikasını ilan etti ve Gazze Şeridi'ni insanlık dışı şekilde kuşatmayı sürdürdü' diye konuştu.

Tahtı Revançı, 'Aynı zamanda 2020'de korona salgını dolayısıyla Filistinlilerin yaşadığı felaketler birkaç kat daha büyüdü. Geçtiğimiz beş yılda İsrail rejiminin 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararını açıkça ihlal ederek Nükleer Anlaşma'tu yok etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Aldatma ve baskı, bu rejimin dış politikasının temel unsurudır' diye ekledi.

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