Tahtırevaçı: BM Güvenlik Konseyi, Siyonistlerin cinayetlerine kayıtsız kalmamalıdır

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tahtırevançı, 'İsrail rejiminin Filistin'e yönelik saldırılarının devam etmesi, çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Apartheid rejiminin ırkçı doğası, zulmün üstün olduğu demektir' ifadesini kullandı.

Tahtırevançı, Güvenlik Konseyinin bu cinayetlere kayıtsız kalamaması ve ABD'nin Birleşmiş Milletler'de İsrail'i korumasına son vermesi gerektiğinin altını çizd.

Basında çıkan haberlere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucunda 9'u çocuk en az 26 Filistinli şehit oldu, 122 kişi yaralandı.

Siyonist rejimin zulmü ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri tarafından kınandı. Ancak ABD, kopmaz bir taahhütle bu cinayetleri görmezden geliyor ve Güvenlik Konseyi'nin Siyonistlere karşı herhangi bir eylemde bulunmasına izin vermiyor, çünkü herhangi bir girişimi veto hakkı ile durduruyor.

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