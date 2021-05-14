Baharvend: İsrail savaş cinayeti işlemektedir

Baharvend yazdığı makalede, uluslararası camianın son saldırılarda da olduğu gibi dengeyi korumaya çalıştığını ve fiili bir eyleme geçmediğini belirterek, uluslararası camia ve dizenin ayrıca hükümetlerin ağır ahlaki ve hukuki göreve sahip oldukları ve kendi değer ve kanunlarını savunmaları gerektiğini zira bunun olmaması durumunda bu ilke ve kanunların değeri olmayacağını söyledi.

Masum Gazze halkının her gün kendi ve çocuklarının ölümünü beklemekten yolu olmadığını ifade eden Baharvend, Filistin meselesinin sadece İslami ve Arap dünyasının meselesi olmadığını ve insani bir facia olduğunu belirtti.

Bahrvend, Filistin aleyhindeki cinayetlerde tüm insanlığın ve uluslararası camianın sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Siyonist rejimin yaptıklarının uluslararası hukukun açık şekilde ayaklar altına alınması olduğunu söyledi.

Baharvend tüm ülkelerin resmi olarak kanunla Siyonist rejim cinayetlerini insanlık aleyhinde cinayet olarak, suç olarak ve bu suç aleyhinde uluslararası işbirliği yapılmasının yanında, Arap ve Müslüman ülkeler tarafından uluslararası bir STK’nın İsrail cinayetlerinin faillerinin tanıtılması ve ifşa edilmesi için bağımsız bir kurum oluşmasına önayak olmalarını önerdi.

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2012