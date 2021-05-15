İran'dan İslam ülkelerinin Gazze'ye yönelik hareketsizlğine eleştiri

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakıri Keni, Siyonist rejimin işgali altındaki topraklarda işlediği cinayetlere değinerek, 'İslam ülkelerinin İİT zirvesini toplayabilmesi için Siyonistlerin başka hangi cinayetleri işlemesi gerekiyor? Zirve düzeyinde olağanüstü bir İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi düzenlemek, İslami hükümetlerin ezilen Filistin halkı için yapabileceği minimum şeydir' ifadesini kullandı.

'Dün barış bahanesiyle cellatla dost olan ve İslam ümmetini arkadan bıçaklayan ve düşmanı dostla değiştiren Arap ülkeleri, bugün çocuk ve annelerin kanları ve gözyaşları için hesap vermelidir' diyen Bakıri Keni, 'Düne kadar ABD ve Avrupa'nın insan hakları aktivistlerinin desteğiyle Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi ve yaygın ve çeşitli insan hakları ihlallerinin rekor sahibi olarak seçildiyse, bugün birçok geri kalmış Arap devletinin desteğiyle Gazze 'dünyanın en büyük insan yakma tesisi ve yok olma rekortmeni' haline gelmiştir' diye belirtti.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi ile görüşmesine atıfta bulunan Bakıri Keni, 'Suriye büyükelçisi ile görüşürken şunu söyledim: Bugün, direniş koalisyonu daha güçlü ve Siyonist rejim her zamankinden daha zayıftır. Siyonistler, başıboş Suriye füzelerinin en hassas Siyonist merkezin (Dimona) yakınına isabet ettiğinde, direnişin noktasal füzeler kullanmak istediği güne vay haline geldiklerini herkesten daha fazla biliyorlar' dedim' ifadesine yer verdi.

Bakıri Keni, 'Gazze'deki yeni intifada, ne birkaç Arap ülkesinin geri kalmış şeyhlerinin aptallığının hançerinin ne de Siyonist cinayetin jiletinin Filistinli çocukların, erkeklerin ve kadınların direnişini asla zayıflatmayacağını kanıtladı' diye ekledi.

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