İsveç'te ifade özgürlüğü bahanesiyle Müslüman protestocuların bastırılması

Stram Kurs adlı aşırı sağcı Danimarka partisi 15 Nisan günü Müslümanların yaşadığı bir bölgede Kur'an yakmaya ve İslam karşıtı protesto düzenlemeye çalıştı. Müslümanların itirazı ile bu olay zamanında gerçekleşemese de yerel saatle saat 17:00'de İsveç polisinin devreye girip eylemi desteklemesi ile bu utanç verici hadise yaşandı.

Bu partinin başkanı Rasmus Paludan, Danimarka Parlamentosu milletvekili olmasına rağmen İsveç vatandaşlığına da sahip ve 2017 yılında Stram Kurs Partisi'ni kurmuştur. Göçle mücadele ve İslam karşıtlığı, partinin başat gündem ve amaçlarını oluşturmaktadır. O 2018 yılında İslam ile Müslümanları dünyanın düşmanı olarak addedip Müslümanların yeryüzünden silinmesi çağrısında bulunmuştu'

İsveç'in birçok şehrinde Kur'an yakma eylemleri, öfkeli kalabalığın sokaklara dökülmesine, polisin bu protestoları bastırmak için müdahale etmesine, protestoların şiddete dönüşmesine ve kamu mallarına zarar verilmesine sebebiyet vermiştir. Şu ana kadar İran, Türkiye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar ve Mısır ile Lübnan Hizbullah'ı yayınladıkları ayrı ayrı bildirilerde bu hakaret dolu eylemi kınadı.

Rasmus Paladen

Danimarka’da 2020 yılında da Kur’an-ı Kerim yakarak ve İslam düşmanlığı yaparak parlamentoya girmeye çalışan Stram Kurs (Sert Çizgi) Partisi lideri Rasmus Paludan 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Naestved Bölge Mahkemesinde görülen ve Paludan'ın, aralarında ırkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 ayrı suçtan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, yargılandığı 14 suçtan suçlu bulduğu Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verdi.

Öte yandan Paludan'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmeden mahkeme, hakaret ettiği kişiye 30 bin kron tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Paludan'a 8 bin 500 kron adli para cezası veren mahkeme, sanığın 3 aylık hapis cezasından 2 aylık kısmına ilişkin hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bu çerçevede 1 ay hapis yatacak Paludan, 2 yıl boyunca herhangi bir suç işlemediği takdirde kendisi hakkındaki hüküm ortadan kaldırılacak.

Hukuk Fakültesi mezunu olan ve parti kurmadan önce avukat olarak çalışan Paludan, 2017'de kurduğu Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partiyle, Danimarka'da yaşayan Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslamofobik söylemlerle parlamento seçimlerine katılmıştı.

Kur'an-ı Kerim yakarak gündemde kalan Paludan, 2019'da yapılan parlamento seçimlerinde aldığı yüzde 1,79 oyla yüzde 2 barajını aşamayarak, parlamentoda temsil edilme hakkı elde edememişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish