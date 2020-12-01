İnstagram tarzında ifade özgürlüğü

Şehit Fahrizade’nin teröre kurban gitmesi sonrası İnstagram da önce de şahit olduğumuz bir uygulama ile Fahrizade ile ilgili post ve storileri sildi.

Daha önce de şehit Süleymani’nin şehit edilmesi döneminde İnstagram’da Şehit Süleymani’nin ismi geçen bütün postları silmişti. İnstagram ayrıca o dönem Trump ile ilgili postları de silmişti.

Burada dikkat çekici nokta CNN, BBC veya VOA gibi ABD, İngiltere ve Arabistan medyası istedikleri postları yayınlamaya devam etmektedirler.

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2012