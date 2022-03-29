Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın sığınmacılara yönelik çifte yaklaşımını eleştirdi

Uluslararası Af Örgütü son raporunda Fransa'nın göçmenlere ev sahipliği yapma konusundaki farklı politikasını ve Afgan ve Ukraynalı göçmenlere yönelik çifte standardı eleştirerek, Paris'in özgürlük ve insan haklarına saygı açısından beklenen modelden "çok uzak" olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa'daki başkanı Natalie Godard medyaya verdiği demeçte, "Son haftalarda gördüklerimiz, Fransız hükümet yetkililerinin daha önce Taliban'dan kaçan Afgan mültecilere ev sahipliği yapma sözü verdikleriyle çelişiyor" dedi.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean-Castique, ülkesinin en az 100 bin Ukraynalı sığınmacıyı barındırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 16 Ağustos 2022'de Afganistan hakkında yaptığı konuşmada, yasa dışı göç dalgasını önceden tahmin etme ve sığınmacıları koruma ihtiyacından bahsetmişti.

Ancak Godard, Avrupalı ​​bakanların Ukraynalı sığınmacıları geçici olarak korumak için aldığı tedbirlerin, başarılı olamayan Afgan mülteciler için de talep edildiğini söyleyerek, ''Bu, bugün şiddetle eleştirdiğimiz çifte standart politikasını yansıtıyor" diye konuştu.

Geçici Koruma Programı, Ukraynalı sığınmacıların çalışma, eğitim ve sağlık hizmetleri hakkıyla birlikte üç yıla kadar AB'de kalmalarına izin veriyor.

Göçmenlere aşağılayıcı muamele

Uluslararası Af Örgütü ayrıca Fransa'da, özellikle de Calais bölgesinde göçmenlere yönelik aşağılayıcı muameleyi kınayarak, polisin ve yerel yetkililerin göçmenlerin insani yardıma erişimini kısıtladığını ve onları taciz ettiğini sözlerine ekledi.

Fransa'nın göçmenlere yaklaşımına yönelik eleştiriler, İngiliz Kanalı'nı geçerken bir göçmen teknesinin batması ve 27 kişinin ölmesi sonrasında patlak verdi. Son zamanlarda Calais bölgesindeki mülteci kamplarının tahliyesine yönelik eleştiriler gelmeye başladı.

Uluslararası Af Örgütü, yıllık raporunda Fransa'nın 2021'de ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü de dahil olmak üzere kamu özgürlüklerini kısıtlayan yasalar çıkaran dünyadaki 67 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Uluslararası Af Örgütü ayrıca Ağustos 2021'de Fransa'da kabul edilen ve laik hukuk açısından tanımlanan yasaların, radikal İslam'la mücadele bahanesiyle daha fazla ayrımcılığın önünü açabileceği konusunda da uyardı.

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