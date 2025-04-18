Pezeşkiyan: Anlaşmazlıkları çözmek ve barış ile huzura ulaşmak için çaba gösteriyoruz

Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde "Ülke Genelindeki Tıp Fakültesi ve Tıp Üniversitesi Rektörleri Zirvesi"nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin bölgesel ve uluslararası meseleleri çözmeye yönelik aktif diplomasisine işaret etti ve “Biz ne savaşı istedik ne de istiyoruz, aksine bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyoruz. Biz terörün mağduruyuz ve tarih şahitlik eder ki, sokaklarda halkımızdan, aydınlarımızdan ve bilim insanlarımızdan 25 ila 26 bin kişi terörle öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, günümüzde terörün asıl kaynağının Siyonist rejim olduğunu vurgulayarak “Onlar hiçbir korku duymadan, açıkça yazılım ve donanım yoluyla dünyanın dört bir yanında terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Diledikleri gibi davranıyorlar ve bazı ülkeler, bu suç rejimini desteklemelerine rağmen insan haklarından bahsediyorlar! Oysa sadece insani vicdan göz önüne alındığında bile Siyonist rejimin eylemleri kelimenin tam anlamıyla bir soykırımdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, insan hakları iddiasında bulunan ülkelerin, bu rejimin terörüne karşı sessiz kalmakla kalmayıp destek verdiklerini belirterek “Aynı ülkeler, bizim ülkemizde bir hata veya olay gerçekleştiğinde ise tüm dünyayı peşlerine takarak İran’da insan haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “Eğer İslam ülkeleri güç gösterseydi, bu kadar cüretkâr ve suç dolu eylemler asla mümkün olmazdı. Bu kadar suç ve saldırganlık, insanın vicdanıyla kabul edebileceği bir şey değildir” dedi.