Her türlü tehdit karşısında, her zaman ve her ölçekte cevap verecek güçteyiz

Tahran, İRNA– İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi, ordunun ve özellikle kara kuvvetlerinin bugün kendi kendine yeterlilik düzeyine ulaştığını ve her türlü tehdit karşısında her zaman ve her ölçekte yanıt verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

General Heyderi, İran Ordusu Günü münasebetiyle Tahran'da Cuma namazı hutbelerinden önce yaptığı konuşmada, “Bugün stratejik, operasyonel ve taktik silah üretiminde tamamen kendi kendimize yeterli hale geldik. Söylediğimiz her söz sağlam ve mantıklı temellere dayanıyor ve İslam Devrimi'nden bugüne kadar söylediğimiz her şeyi hayata geçirdik” dedi. Heyderi "Bugün İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın emirlerine bağlı olarak, hem hareket kabiliyetini artırmış hem de birliklerini günümüz operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kara kuvvetlerinin uzun menzilli, hassas vuruş kabiliyetine sahip, akıllı ve ağ tabanlı silahlarla donatıldığını belirterek, “Bu yetenekleri, ülkemizin genç ve yetenekli insan kaynağından yararlanarak, yabancılara el uzatmadan elde ettik” dedi. General Heyderi “Bu güç ve yetenek sayesinde kara kuvvetleri bugün ülkenin sınırlarında etkili ve sürekli bir fiziki varlık göstermektedir. Aras Nehri kıyılarından kuzeybatıya, batı, güneybatı, kuzeydoğu ve güneydoğuya kadar kara kuvvetlerine bağlı güçlü birlikler, sınır muhafızları ve Devrim Muhafızları kara birlikleriyle birlikte, tetikte, parmakları tetikte ve Lider’in emirlerine hazır şekilde sınırları korumaktadırlar,” diye ekledi.