Pezeşkiyan: Ordu, İran devleti ve milletinin sağlam kalesidir

Mesud Pezeşkian bugün düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü anma töreninde yaptığı konuşmada, "Toplumun güvenlik ve huzuru, güçlü ve daima hazır bir ordunun varlığıyla mümkündür. Eğer bu kutsal güç toplumda mevcut olmasaydı, güvenlik toplumumuzdan silinirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca "Hazır ve güçlü bir ordunun varlığı, İran’ın bölgede ilişkiler kurma, barış ve huzuru sağlama konularındaki söylemini güçlü bir şekilde ortaya koymasını sağlamıştır." vurgusunda bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın değerli kardeşleri olan ordu mensupları, askeri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin yardımıyla bölgenin tartışılmaz gücü haline geldiğini ifade ederken “Eğer İran İslam Cumhuriyeti Ordusu olmasaydı, düşmanlar ülkemizi işgal etmeye ve İslam Devrimi’ni yok etmeye çalışırlardı. Ancak ordunun varlığı düşmanların uykusunu kaçırdı ve onlar, İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerinin kolayca nüfuz edilemeyecek fedakâr ve cesur insanlar olduklarını anladılar.” dedi.

Cumhurbaşkanı, İslam Devrimi’nin başlarında İran'ın tüm askeri teçhizatının yabancılara bağımlı olduğunu hatırlatarak "En basit savunma araçlarını bile temin etmek için düşmanlara muhtaçtık. Ama bugün gururla söylüyoruz ki güçlü ordumuz, hava, kara ve deniz kuvvetleri dahil olmak üzere tüm hassas savunma ve askeri donanımları kendi gücüyle üretmektedir" dedi.