Irakçi: İran ile Rusya arasındaki yakın iş birliği gelecekte daha güçlü ve yoğun şekilde devam edecek

Abbas Irakçi bu açıklamayı, Moskova'daki İran Büyükelçiliği konutunda düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü anma töreninde yaptı. Törene, Rusya’nın askeri ve savunma yetkilileri ile birlikte, Moskova’daki yabancı büyükelçiliklerin diplomatları ve askeri ataşeleri katıldı.

Dışişleri Bakanı törende yaptığı konuşmada “Bugün, İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin mesajını Rusya Devlet Başkanı'na iletmek üzere Moskova'ya geldim. Sayın Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık ve oldukça önemli konuları görüştük” dedi.

Irakçi sözlerine “İran ile Rusya arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü, iyi ve karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olmamıştı.” diye devam etti.

Dışişleri Bakanı, yakın zamanda imzalanan İran-Rusya Kapsamlı Stratejik İş Birliği Anlaşması’nın iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik düzeye taşıdığını hatırlattı.

“Rus dostlarımızla uluslararası konularda her alanda yakın iş birliği ve istişarelerimiz var,” diyen Irakçi, İran ile Rusya arasındaki yakın iş birliğinin gelecekte daha da güçlü ve yoğun bir şekilde devam edeceğini vurguladı.