Suudi Arabistan Kralı'nın mesajı, Devrim Lideri’ne sunuldu

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede: “İnancımız odur ki İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler her iki ülke için de faydalı olacaktır ve iki ülke birbirini tamamlayabilir.” vurgusunda bulundu.

Ayetullah Hamaney, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin düşmanları olduğuna dikkat çekerek “Bu düşmanca niyetlerin üstesinden gelinmelidir ve bu konuda biz hazırız.” ifadelerini kullandı.

Kendisi İran'ın bazı ilerlemelerine işaret ederek, “İran İslam Cumhuriyeti bu alanlarda Suudi Arabistan’a yardımcı olmaya hazırdır.” dedi.

Devrim Lideri ayrıca “Bölgedeki kardeşlerin birbirleriyle işbirliği yapması ve birbirine yardım etmesi, başkalarına güvenmekten çok daha iyidir.” vurgusunda bulundu.

Bu görüşmede İran Genelkurmay Başkanı General Bakıri de hazır bulundu. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ise bu görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek “İran ile ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm alanlarda işbirliği amacıyla Tahran’a geldim. Umuyorum ki yapılan yapıcı görüşmeler, Suudi Arabistan ile İran İslam Cumhuriyeti arasında geçmişe kıyasla daha güçlü ilişkilerin oluşmasına zemin hazırlar.” ifadelerini kullandı.