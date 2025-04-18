İran ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi bölge için iyi bir temel olabilir

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al Suud, İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı’nın daveti üzerine Tahran’a geldi ve Perşembe günü öğle saatlerinde Tümgeneral Bakıri tarafından karşılandı, ardından görüşme ve müzakerelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı, Suudi Savunma Bakanı ve beraberindeki heyeti İran İslam Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu kısa ziyaretten stratejik kazanımlar elde edilmesini umduğunu belirtti. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikasının her zaman bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması ve garanti altına alınması olduğunu, bu nedenle iki ülkenin bu önemli ve stratejik hedefin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Tümgeneral Bakıri, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesinin sadece iki ülkenin güvenlik ve çıkarlarını değil, aynı zamanda bölge halklarının çıkarlarını da sağlayacağını ve bölgede etkili bir barış, istikrar ve güvenliği temin edeceğini vurguladı.

Tümgeneral Bakıri, özellikle mevcut karmaşık bölgesel ve uluslararası koşullarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan ile savunma alanında çeşitli konularda ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tümgeneral Bakıri, Siyonist rejimin İslam ülkelerinin barış ve huzuruna yönelik yıkıcı rolüne, bölgede kaos yayma çabalarına değinerek, Suudi Arabistan Krallığı'nın Gazze ve Filistin konusundaki tutumlarından dolayı teşekkür etti "Bu rejimin işlediği suçlarla mücadele, İslam ülkelerinin birlik, dayanışma ve ortak tutum sergilemesini gerektirir." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı, Suudi gözlemcilerin deniz güvenliği tatbikatına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “İki ülke ve silahlı kuvvetleri arasındaki olumlu ilişkiler, düşmanları umutsuzluğa, dostlarımızı ise sevince boğacaktır.” dedi.

Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman da, İran İslam Cumhuriyeti’nin ve Genelkurmay Başkanlığının misafirperverliğine teşekkür ederek, Suudi Arabistan Kralı'nın selamlarını iletti. “Misafirperverliğiniz, aramızdaki çok iyi ilişkilerin bir göstergesidir” dedi.

Savunma Bakanı, iki ülke arasındaki önemli ilişkilerin iki ülke ve bölge güvenliği üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek, Suudi Arabistan Krallığı'nın bu ilişkileri güçlendirme ve geliştirme konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Halid bin Selman ayrıca “İnşallah bu iyi ilişkilerin meyvesi ve çeşitli alanlardaki iş birliği seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke ve bölge için iyi sonuçlar doğuracaktır. Kuşkusuz, bölge ve İslam ülkelerinin güvenliği, bölge ülkelerinin ilgisi ve katılımını gerektirmektedir.” açıklamasında bulundu.