Grossi: İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditler kabul edilemez

Rafael Grossi, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda İsrail ve ABD’nin tehditleri ve UAEA’nın bu konudaki tutumu hakkında “Ajans’ın bu tehditler karşısında sessiz kaldığı iddiasını kabul etmiyorum. Ajans her zaman nükleer tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştır. Bu tür saldırılar sorunları daha da büyütür ve ciddi çevresel sonuçlar doğurur” dedi.

Grossi, İran’ın nükleer dosyasının kapanabilmesi için İran ile ajans arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini ileri sürerek “İş birliğini genişletmeliyiz. Bu meselede siyasi bir yaklaşım sergilememeliyiz. İran da güvence sağlamaya devam etmeli,” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi de aynı röportajda UAEA’nın İran ile ABD arasındaki görüşmelerdeki rolüne değinerek “Ajans bundan sonraki süreçte kendi rolünü oynamalıdır. Umuyoruz ki bu rol tamamen teknik olsun ve bazı ülkelerin siyasi arzularından etkilenmesin” dedi.

Irakçi ayrıca “UAEA ile uzun ve inişli çıkışlı bir iş birliği sürecimiz oldu. Şikayetlerimiz de var ancak bazı dönemlerde ajans görevlerini doğru şekilde yerine getirmiştir,” ifadelerini kullandı.