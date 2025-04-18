İran, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumun sessizliğine son verilmesini istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, ABD tarafından Yemen’in Ras İsa Limanı’na gerçekleştirilen ve onlarca masum sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına, ayrıca limanın tahrip edilmesine yol açan hava saldırısını şiddetle kınadı.

Sözcü, ABD’nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını açık bir saldırı suçu, Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkeleri ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi ve "ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları, bu ülkenin işgalci Siyonist rejimi Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve işgale verdiği sınırsız desteğin bir parçası olup, ABD’yi İsrail’in Filistin ve bölgedeki suçlarının ortağı ve destekçisi konumuna getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Bekaî, ABD’nin Yemen’e yönelik askeri saldırılarının ve bu ülkenin hayati altyapılarının yok edilmesinin, yalnızca Gazze ve Batı Şeria’da Siyonist rejimin suçlarını sürdürmesini teşvik etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesel güvensizliğin artmasına ve uluslararası barış ile güvenliğin tehdit edilmesine yol açtığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hayatını kaybeden Yemen vatandaşları için Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı dileyerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin direnişçi Yemen halkıyla dayanışmasını yineledi. Ayrıca, ABD’nin Yemen halkına karşı işlediği insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğine son verilmesi gerektiğini ve bu konuda İslam ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı’nın sorumluluğunu hatırlattı.