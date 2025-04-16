Bekaî:ABD'nin çelişkili tutumları ciddiyet ve iyi niyet eksikliği göstergesidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Wietkoff’un birkaç gün içinde İran’ın nükleer programına dair ifadelerinde tam anlamıyla 180 derecelik bir değişiklik yaşandığını hatırlatarak, bu söylem değişiminin müzakerelerde güveni zedelediğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Futbolda kale yerini değiştirmenin profesyonel bir hata ve adil olmayan bir hareket olduğu söylenir. Ancak diplomaside bu tür bir hareket (müzakere sanatından bihaber aşırı unsurların dayattığı şekilde) her türlü başlangıcı yıkıma sürükleyebilir. Bu, ciddiyetsizlik ve iyi niyet eksikliği olarak algılanır. Henüz test aşamasındayız. ” ifadelerini kullandı.

Bekaî, ABD tarafının artık gerçeklere dayalı bir yaklaşıma geçmesi gerektiğini vurgulayarak, İran’a yönelik yanlış varsayımlar ve karalayıcı anlatıların, ABD’nin İran dosyasını doğru okumasına engel olduğunu söyledi. Ayrıca, müzakerelerin ilerlemesi için, tarafların karşılıklı menfaatler çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.