12 Nis 2025 09:58
Journalist ID: 5446
News ID: 85800595
T T
0 Persons

Ekler

Yemen Ordusu'ndan Tel Aviv'deki askeri hedeflere İHA saldırısı

12 Nis 2025 09:58
News ID: 85800595
Yemen Ordusu'ndan Tel Aviv'deki askeri hedeflere İHA saldırısı

Tahran, İRNA - Yemen ordusu, işgal altındaki Filistin topraklarında iki askeri hedefe insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, orduya ait İHA biriminin, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde iki askeri hedefi "Yafa" tipi iki insansız hava aracıyla vurduğunu belirtti.

Tuğgeneral Yahya Seri, bu operasyonun mazlum Filistin halkına ve direniş savaşçılarına destek amacıyla ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Filistin halkına destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Seri, Amerikan düşmanının Yemen’e yönelik süregelen saldırılarının, Yemen halkının Filistin’e karşı olan bu dini, ahlaki ve insani görevini yerine getirmesine engel olmayacağını söyledi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .