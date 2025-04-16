Bekaî: ABD'nin Yemen’e Askerî saldırıları, uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdittir

Bekaî, ABD'nin Yemen’e gerçekleştirdiği hava saldırılarını hukuka aykırı ve uluslararası hukukun temel ilkelerine açıkça aykırı olarak değerlendirdi. Ayrıca bu saldırıların, yalnızca siyonist rejimin Filistin’deki soykırımını sürdürmesi için cesaretlendirici bir etki yarattığını ve bölgedeki güvensizliği daha da artırdığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Yemen halkının mazlum Filistin halkına karşı yürütülen işgal ve soykırıma karşı insani sorumlulukları doğrultusunda gösterdiği tam destekle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. ABD’nin askeri saldırılarını ve Yemen’in toprak bütünlüğünün ihlalini bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit olarak tanımladı.

Bekaî ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin sessizliğine ve eylemsizliğine son verilmesi gerektiğini ifade ederek, İslam ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bu yasa dışı eylemleri durdurmak, uluslararası barış ve güvenliği savunmak ve Yemen’e yönelik saldırıları kınamak için kapsamlı ve etkili bir şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.