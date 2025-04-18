Grossi’nin yardımcısı teknik müzakerelerin devamı için İran’a gelecek

Behruz Kamalvendi, İran Haber Kanalı’ndaki özel haber programına telefon bağlantısıyla katılarak UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'nin İran ziyareti hakkında bilgi verdi. Kamalvendi, bu ziyaretin önceden planlandığını ve İran ile Ajans arasındaki mevcut etkileşim çerçevesinde düzenlendiğini belirtti. Aslında Grossi’nin cumartesi günü Tahran’a gelmesi planlanmıştı; ancak bu ziyaretin, Arakçi’nin Umman görüşmeleriyle çakışması nedeniyle erkene alındığını söyledi.

Kamalvendi, Grossi’nin ziyaretinin ilk gecesinde Dr. Irakçi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Perşembe sabahı da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mühendis İslami ile kapsamlı bir toplantı yaptığını ifade etti. Ayrıca, nükleer sanayi başarılarının sergilendiği bir fuar da ziyaret edildi ve bunun Grossi üzerinde büyük bir etki bıraktığı belirtildi. Bu görüşmelerde, etkileşimin devamı kapsamında önümüzdeki iki hafta içinde Grossi’nin yardımcısının da Tahran’a geleceği ve takiplerin daha ciddi şekilde sürdürüleceği konusunda mutabakata varıldı.

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, Irakçi ile yapılan görüşmede, Umman’daki müzakereler ve çevresindeki gelişmelerin ele alındığını ve Ajans’ın bu süreçteki rolünün değerlendirildiğini söyledi. İranlı yetkililerin, Ajans’ın olumsuz etkiler yaratabilecek herhangi bir rol üstlenmesinden kaçınılması gerektiğine dair uyarılarda bulunduğunu da belirtti. Ayrıca İran’ın her türlü tehdide karşı net ve güçlü bir yanıt vereceği vurgulandı.

Son olarak Kamalvendi, Mühendis İslami’nin ABD’li yetkililer –özellikle Beyaz Saray– tarafından yapılan çelişkili açıklamalara değindiğini, bu tür yanıltıcı ifadelerin müzakere sürecini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladığını söyledi.