Irakçi: İran-Rusya ilişkileri gelişmelerden etkilenmeyecek; Putin’e Tahran’a ziyaret daveti

Abbas Irakçi, bu açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol binasında, iki ülke diplomatik heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Bakan Irakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin doğru bir yönde ilerlediğini, iyi bir seyir izlediğini ve düzenli ikili istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı, Cuma günü Rus mevkidaşıyla çok çeşitli konuları görüştüklerini belirterek “Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki ilişkiler artık stratejik düzeyde. Uzun vadeli bir perspektif belirlendi ve biz de bu doğrultuda iyi bir şekilde ilerliyoruz. Gelişmeler, İran-Rusya ilişkilerini etkilemeyecektir” dedi.

Irakçi, Rusya Devlet Başkanı’na yapılan resmi davete değinerek, Vladimir Putin’in bu yıl içerisinde Tahran’ı ziyaret etmesini umduğunu ifade etti.

Cumartesi günü yapılması planlanan İran ile ABD arasındaki dolaylı ikinci tur görüşmelere ilişkin bir soruyu yanıtlayan Irakçi “Amerikan tarafının niyetleri konusunda ciddi şüphelerimiz var. Ancak yarınki görüşmelere ciddiyetle ve tam bir iradeyle katılacağız” dedi.

“İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik barışçıl bir çözüm için tamamen hazırız. Eğer karşı taraf da benzer bir iradeye sahip olursa ve gerçek dışı taleplerde bulunmazsa, bana göre bir anlaşmaya varmak mümkündür” diye ekledi.

Lavrov ile yaptığı nükleer konulu görüşmelere de değinen Irakçi, ABD ile yapılan müzakereleri ve nükleer meseleyi kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti ve Rusya’nın geçmişte nükleer anlaşma olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nda (KOEP) çok önemli ve yapıcı bir rol oynadığını, yeni bir anlaşmada da bu rolünü sürdürmesini umduklarını söyledi.

Ayrıca, İran’ın Rusya ve Çin’i sürekli olarak gelişmelerden haberdar edeceğini ve bu ülkelerin yapıcı görüşlerinin sürece katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Lavrov: İran ve ABD’nin nükleer program konusunda anlaşmaya varma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda aynı görüşte olduklarını belirterek “Amerika Birleşik Devletleri'nin 2018 yılında nükleer anlaşmayı bozması, süreçler üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Ancak şu anda İran ile ABD arasında sürdürülen anlaşma çabaları da dahil olmak üzere tüm girişimleri destekliyoruz” dedi.

Lavrov, “Rusya, İran ve ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda somut anlaşmalara varma yönündeki isteğini memnuniyetle karşılamaktadır” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, “İran’ın meşru çıkarları, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer program müzakerelerinde dikkate alınmalıdır” diyerek, Rusya’nın İran’ın nükleer meselesine ilişkin sorunların çözümüne yönelik çabalara katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, “İran, nükleer programıyla ilgili olası anlaşmaları yalnızca nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çerçevesinde ve gereksiz konuların dışında aramaya hazırdır” dedi.

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD ve İran arasındaki görüşmelere nükleer programla ilgisi olmayan konuların dayatılmasına yönelik her türlü çaba kabul edilemez."