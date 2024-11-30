Hamas: Uluslararası roplum Gazze'yi kurtarmak için hemen harekete geçmeli

Filistin medyasına yer alan haberlere göre Hamas, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesindeki evlere düzenlediği bombardımanda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybettiği yeni bir katliam gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun saldırıların devam ettiğine ve bölgenin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekerek, Siyonist rejimin gıda, su ve ilaç girişini engellediğini ve bu bölgedeki nüfusu yok etmeye yönelik eylemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Hamas, uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler'i ve diğer ilgili kurumları, Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmayı sona erdirmek, bölgeye yardım ve kurtarma ekiplerinin girişini sağlamak ve Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.