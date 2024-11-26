Gece saatlerinde düzenlenen protestoda, esirlerin aileleri ve yakınları ellerinde Hamas’ın elindeki esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, Binyamin Netanyahu ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhine sloganlar attı ve esirlerin geri getirilmesini talep etti.
Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri, rejimin iç güvenlik bakanlığı önünde toplandı
26 Kas 2024 09:55
News ID: 85671204
Tahran, İRNA - Gazze’de esir tutulan Siyonistlerin aileleri ve yakınları, mevcut İsrail rejimi kabinesine karşı protestolarını sürdürerek esir değişimi konusunda anlaşma yapılmasını desteklemek amacıyla Tel Aviv’deki İç Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.
İlgili haberler
-
İsrailli Tarihçi: Şimdi Tel Aviv'e karşı uluslararası yaptırımlar zamanıdır
Tahran, İRNA- İsrailli tarihçi İlan Pappe, İspanyol El País gazetesiyle yaptığı röportajda,…
-
Tel Aviv kaos içinde; Beş Siyonist gösterici gözaltına alındı +video
Tahran, İRNA - Siyonist rejim polisi, Cumartesi akşamı Tel Aviv'de düzenlenen, Gazze'deki savaş…
-
İşgal altındaki topraklarda Netanyahu karşıtı gösteriler şiddete dönüştü
Tahran, İRNA- Binlerce Siyonist, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile esir takasını…
-
İsrail rejiminin Gazze Şeridin'deki vahşi saldırıları devam ediyor
Tahran, İRNA-Çarşamba sabahı haber kaynakları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında…
yorumunuz