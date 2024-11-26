Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri, rejimin iç güvenlik bakanlığı önünde toplandı

Gece saatlerinde düzenlenen protestoda, esirlerin aileleri ve yakınları ellerinde Hamas’ın elindeki esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, Binyamin Netanyahu ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhine sloganlar attı ve esirlerin geri getirilmesini talep etti.