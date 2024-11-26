26 Kas 2024 09:55
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News ID: 85671204
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Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri, rejimin iç güvenlik bakanlığı önünde toplandı

26 Kas 2024 09:55
News ID: 85671204
Gazze’deki Siyonist esirlerin aileleri, rejimin iç güvenlik bakanlığı önünde toplandı

Tahran, İRNA - Gazze’de esir tutulan Siyonistlerin aileleri ve yakınları, mevcut İsrail rejimi kabinesine karşı protestolarını sürdürerek esir değişimi konusunda anlaşma yapılmasını desteklemek amacıyla Tel Aviv’deki İç Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Gece saatlerinde düzenlenen protestoda, esirlerin aileleri ve yakınları ellerinde Hamas’ın elindeki esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, Binyamin Netanyahu ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhine sloganlar attı ve esirlerin geri getirilmesini talep etti.

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