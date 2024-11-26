Hamdan: İsrail rejimi, sahadaki yenilgilerini müzakerelerde telafi edemez

Usame Hamdan, el-Meyadin televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için sunduğu son önerinin, bu ülkenin başkanlık seçimlerinden önce yapıldığını belirtti.

Hamdan, "İsrail rejimi, direnişin elindeki Siyonist esirleri geri almak ve direnişi teslim olmaya zorlamak istiyor. Ardından savaşı durdurup durdurmama kararı vermeyi planlıyor," dedi.

Hamas yetkilisi, İsrail rejiminin savaş meydanında elde edemediklerini müzakerelerle kazanmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Hamdan, halklarına yönelik saldırılardan endişe duyduklarını belirterek, "Beş günlük bir ateşkesten sonra savaşın yeniden başlamasından söz etmek, Siyonist düşmanın talepleridir ve bu taleplere ulaşamayacaklardır," ifadelerini kullandı.

Gazze'nin yönetimiyle ilgili olarak Hamas ile diğer Filistinli gruplar arasındaki müzakerelere değinen Hamdan, Kahire toplantısında Fetih Hareketi ile Gazze Şeridi'nin yönetimini idare etmek üzere bir komite kurulması çerçevesinde anlaşmaya vardıklarını da belirtti.