29 Kas 2024 16:11
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News ID: 85674560
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Hamas, Filistin halkıyla dayanışma gününde dünyaya Siyonist rejimin suçlarına karşı ayağa kalkma çağrısında bulundu

29 Kas 2024 16:11
News ID: 85674560
Hamas, Filistin halkıyla dayanışma gününde dünyaya Siyonist rejimin suçlarına karşı ayağa kalkma çağrısında bulundu

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), dünya ülkelerine, Siyonist rejimin suçlarına karşı başkentlerde gösteriler düzenleme ve bu rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği soykırım suçunu durdurmaya çalışma çağrısında bulundu.

Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Gazze'de Siyonist rejimin işlediği suçlara son vermek için dünya halklarından Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ülkelerinin başkentlerinde sokaklara çıkmalarını istedi.
Bu açıklamasında Hamas, Filistin halkına ve onların haklı davasına destek veren tüm tutum ve çabaları takdir ederken "Siyonist rejimin saldırganlığı ve soykırımı durduruluncaya kadar dünya ülkelerinin şehir ve başkentlerinde Gazze Şeridi halkıyla her türlü halk hareketini ve dayanışma faaliyetlerini artırmalarını istiyoruz." ifadesine vurgu yaptı.

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