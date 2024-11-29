Hamas, Filistin halkıyla dayanışma gününde dünyaya Siyonist rejimin suçlarına karşı ayağa kalkma çağrısında bulundu

Hamas, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Gazze'de Siyonist rejimin işlediği suçlara son vermek için dünya halklarından Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ülkelerinin başkentlerinde sokaklara çıkmalarını istedi.

Bu açıklamasında Hamas, Filistin halkına ve onların haklı davasına destek veren tüm tutum ve çabaları takdir ederken "Siyonist rejimin saldırganlığı ve soykırımı durduruluncaya kadar dünya ülkelerinin şehir ve başkentlerinde Gazze Şeridi halkıyla her türlü halk hareketini ve dayanışma faaliyetlerini artırmalarını istiyoruz." ifadesine vurgu yaptı.