Hamas: Lübnan anlaşması Netanyahu'nun yanılsamasını ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adımdır

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) yayınladığı bildiride " Lübnan İslami direnişinin Gazze Şeridi'ni ve Filistin direnişini desteklemedeki merkezi rolünü ve Şehit Seyid Hasan Nasrallah'ın önderliğindeki Hizbullah'ın büyük fedakarlıklarını övüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bildirinin devamında "Ayrıca kardeş Lübnan milletinin kararlılığını ve Siyonist işgale ve onun vahşi saldırganlığına karşı Filistin milletiyle dayanışmasını da övüyoruz." denildi.

Bildiride ayrıca "Lübnan'la yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeden düşman tarafından kabul edilmesi, Binyamin Netanyahu'nun Batı Asya haritasını değiştirme hayallerinin yıkılması açısından önemli bir adımdır." ifadesinin de altını çizdi.