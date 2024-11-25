Yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları deniz suyuyla dolu + video

Şahab haber ajansının bildirdiğine göre, sahilin bazı kısımlarına deniz suyunun girmesiyle birlikte Deyr El Belah ve Han Yunus sahillerinde çok sayıda çadır sular altında kaldı.

El Zevaida sahilindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına deniz suyunun sızması, çok sayıda Filistinli aileyi yeniden barınaksız bırakarak yerinden etti.

Gazze Şehri'ndeki Yermuk Stadyumu'nda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin durumu diğerlerinkinden daha iyi değil ve yağmur ve fırtına çadırlarını tahrip etmiş durumda.

İsrail rejimi, Hamas önderliğindeki Filistinli direniş gruplarının Aksa Tufanı operasyonunu karşısında başarısızlığının ardından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ne karşı yıkıcı bir savaş başlattı.

Bu dönemde Gazze Şeridi'ndeki evlerin ve altyapıların çoğu bu savaşta ciddi şekilde tahrip edilmiş, ağır kuşatma ve insani kriz, eşi benzeri görülmemiş kıtlık ve açlığın yanı sıra bu bölgede yaşayanların hayatlarını tehdit etmektedir.

İsrail rejiminin saldırıları sadece Gazze Şeridi'yle sınırlı kalmamakta aynı zamanda Kudüs'ü işgal eden İsrail rejimi, ABD ve müttefiklerinin tam desteğiyle saldırganlığını Batı Şeria, Lübnan ve diğer Orta Doğu bölgelerine kadar genişletmiştir.

Bütün bu suçlara rağmen işgalci rejim, savaşın on dördüncü ayına girerken, bu savaşta Hamas hareketini yok etme ve esirlerini Gazze Şeridi'nden geri getirme hedefine henüz ulaşamadığını itiraf etti.