15 Eki 2024 18:15
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Irak direnişi, işgal altındaki Filistin'de önemli bir noktayı yeniden İHA ile hedef aldı

15 Eki 2024 18:15
News ID: 85628985
Irak direnişi, işgal altındaki Filistin'de önemli bir noktayı yeniden İHA ile hedef aldı

Tahran, İRNA - Irak İslami Direnişi, Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırılarını sürdürerek, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde hayati bir hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki toprakların kuzeyinde hayati bir hedefi insansız hava aracı (İHA) ile vurduğunu açıklarken Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıların ve düşman tahkimatlarının yıkılmasının artan bir ivme ile devam edeceğini vurguladı.

Bu grup, dün gece yaptığı bir açıklamada, işgalci rejimin çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere yönelik işlediği katliamlara cevaben, direniş savaşçılarının ileri teknoloji bir İHA ile işgal altındaki toprakların doğusundaki hayati bir hedefe saldırı düzenlediğini de belirtti.

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