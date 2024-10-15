Irak direnişi, işgal altındaki Filistin'de önemli bir noktayı yeniden İHA ile hedef aldı

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki toprakların kuzeyinde hayati bir hedefi insansız hava aracı (İHA) ile vurduğunu açıklarken Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıların ve düşman tahkimatlarının yıkılmasının artan bir ivme ile devam edeceğini vurguladı.

Bu grup, dün gece yaptığı bir açıklamada, işgalci rejimin çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil olmak üzere sivillere yönelik işlediği katliamlara cevaben, direniş savaşçılarının ileri teknoloji bir İHA ile işgal altındaki toprakların doğusundaki hayati bir hedefe saldırı düzenlediğini de belirtti.