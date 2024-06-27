Yemen ve Irak direnişinden Hayfa'daki Siyonist rejim gemisine ortak operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bu konuda yaptığı açıklamada, Filistin halkına yönelik zulüm ve Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik katliamlarına yanıt olarak, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Irak İslami Direnişi ile birlikte, Hayfa limanında İsrail rejimi gemisi (MSC Manzanillo) hedef alarak bir dizi insansız hava aracıyla ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırılar ve kuşatma sona erene kadar Irak İslami Direnişi ile ortak askeri operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce de Irak İslami Direnişi ile Siyonist rejimin hedeflerine yönelik birkaç ortak operasyon gerçekleştirmişti.