27 Haz 2024 12:52
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News ID: 85521514
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Yemen ve Irak direnişinden Hayfa'daki Siyonist rejim gemisine ortak operasyon

27 Haz 2024 12:52
News ID: 85521514
Yemen ve Irak direnişinden Hayfa'daki Siyonist rejim gemisine ortak operasyon

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Irak İslami Direnişi ile ortak bir askeri operasyon gerçekleştirerek Hayfa limanında Siyonist rejime ait bir gemiyi hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bu konuda yaptığı açıklamada, Filistin halkına yönelik zulüm ve Siyonist düşmanın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik katliamlarına yanıt olarak, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Irak İslami Direnişi ile birlikte, Hayfa limanında İsrail rejimi gemisi (MSC Manzanillo) hedef alarak bir dizi  insansız hava aracıyla ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik saldırılar ve kuşatma sona erene kadar Irak İslami Direnişi ile ortak askeri operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri daha önce de Irak İslami Direnişi ile Siyonist rejimin hedeflerine yönelik birkaç ortak operasyon gerçekleştirmişti.

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