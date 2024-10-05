Irak Direnişi, işgal altındaki topraklarda 3 hayati noktayı hedef aldı

Irak İslami Direnişi yaptığı bir açıklamada, Irak İslami Direnişi mücahitlerinin işgale karşı direniş yaklaşımını sürdüren ve Filistin ile Lübnan halkını desteklemek amacıyla, sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların katledilmesine yanıt olarak, bu sabah insansız hava araçlarıyla işgal altındaki toprakların kuzeyinde üç hayati hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

Irak İslami Direnişi, bu açıklamada Siyonist rejimin mevzilerine yönelik saldırıların sürdürülmesi ve genişletilmesine vurgu yaptı.



Irak Direnişi, geçtiğimiz hafta ve aylarda da işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat bölgesindeki hassas ve önemli hedefleri vurmuştu.

Irak İslami Direnişi’nin en önemli insansız hava aracı saldırısı, 4 Ekim Cuma günü, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Siyonist rejim ordusuna ait bir askeri üsse yapılmış ve bu saldırıda 25 Siyonist asker ölmüş veya yaralanmıştı.