Irak İslami Direnişi'nden, Hayfa limanındaki iki hayati hedefe İHA'lı saldırı

Direnişin savaş medyasının bildirdiğine göre Irak İslami Direnişi "Bu saldırı, şer'i yükümlülüğüne bağlılık, Gazze ve Lübnan'da zafer ve masumların kanının korunması doğrultusunda ve savaş alanlarının birliğine olan inancımız çerçevesindedir. Cesur Mücahidlerimiz Pazar günü işgal altındaki topraklarda yer alan Hayfa'da iki hayati noktanın hedef alındığı iki insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Siyonist rejimin iç cephesi işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan Kiryat Şimona'da sirenlerin çalındığını duyurdu.

Bu saldırı, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Hayfa'nın güneyindeki Golani Tugayı'nın eğitim kışlasının İHA ile hedef alındığı ve 4 Siyonist askerin öldürüldüğü, 110 askerin de yaralandığı başarılı saldırısından saatler sonra gerçekleşti.