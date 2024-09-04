Irak İslami Direniş Hayfa'yı hedef aldı

El Cezire'nin haberine göre Irak İslami Direnişi, yayınladığı bildiride bu sabah işgal altındaki topraklardaki Hayfa limanını hedef alan bir İHA saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bildiride bu drone saldırısının Gazze'ye destek amacıyla ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik katliamlarına tepki olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Siyonist ordu da bu haberi doğrularken Irak direniş İHA'sının ele geçirdiğini iddia etti.

Irak İslami Direnişi geçtiğimiz günlerde yine işgal altındaki topraklarda bulunan Hayfa'daki "Alon Tafur" endüstriyel enerji santralini hedef aldığını duyurdu.