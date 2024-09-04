4 Eyl 2024 11:14
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News ID: 85587155
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Irak İslami Direniş Hayfa'yı hedef aldı

4 Eyl 2024 11:14
News ID: 85587155
Irak İslami Direniş Hayfa'yı hedef aldı

Tahran, İRNA- Irak İslami Direnişi Çarşamba günü işgal altındaki topraklardaki Hayfa'ya insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

El Cezire'nin haberine göre Irak İslami Direnişi, yayınladığı bildiride bu sabah işgal altındaki topraklardaki Hayfa limanını hedef alan bir İHA saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bildiride bu drone saldırısının Gazze'ye destek amacıyla ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik katliamlarına tepki olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Siyonist ordu da bu haberi doğrularken Irak direniş İHA'sının ele geçirdiğini iddia etti.

Irak İslami Direnişi geçtiğimiz günlerde yine işgal altındaki topraklarda bulunan Hayfa'daki "Alon Tafur" endüstriyel enerji santralini hedef aldığını duyurdu.

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