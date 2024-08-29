Irak İslami Direniş "Hayfa" enerji santralini İHA'yla hedef aldı

Irak İslami Direnişi, işgal altındaki topraklarda yer alan Hayfa'daki "Alon Tafur" endüstriyel enerji santralini hedef aldığını duyurdu.

Irak İslami Direnişinin yayınladığı bildirisinde "İşgalcilere direnme ve Gazze halkına yardım etme yaklaşımımızın devamında ve gaspçı siyonist rejimin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere Filistinli sivillere karşı işlediği suçlara yanıt olarak, Irak'taki İslami direniş güçleri, 29 Ağustos 2024 Perşembe sabahı Hayfa'daki Alon Tafur endüstriyel enerji santralini İHA ile hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Irak İslami Direnişi ayrıca düşmanın tahkimatlarının yıkılmasının devam edeceğini vurguladı.