Cumhurbaşkanı Reyisi: İran her zaman Afrika ülkeleri ile iyi ilişkilere sahip olmuştur

Katar’da düzenlenen Gaz İhracatçı Ülkelerin 6. Liderler Zirvesi için bulunan Cumhurbaşkanı Reyisi, Mozambik Cumhurbaşkanı Filii Neyusi ile yaptığı görüşmede Afrika ülkelerin büyük zenginliklere sahip olduklarını fakat geçen birkaç yüzyılda her zaman talan edildiğini söyledi.

Afrika kıtasının ilerlemek için büyük imkanlara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, hükümetlerinin Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Afrika ülkelerinde son yıllarda baş gösteren terör olaylarında batılılar ve ABD’nin elinin olduğunu belirterek, eski ABD yöneticilerinin IŞİD’in o ülke tarafından yapılanması itirafının da bunun senedi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Gine Cumhurbaşkanı Obiang Engoema Ambasogo ile de yaptığı görüşmede, batılı ülkelerin sömürgeci huylarını koruduklarını ve sadece yöntemlerini değiştirdiklerini söyledi.

Afrika ülkelerinin ilerlemek için büyük kapasiteleri olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, İran’ın Afrika ülkeleri ile özellikle teknik ve mühendislik hizmeti ihracatına hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Reyisi, Dışişleri Bakanından Gine ile ekonomik komisyon toplantısının bir an evvel düzenlenmesi için hızlı hazırlık yapılmasını istedi.

Gine Cumhurbaşkanı da İran’ın büyük bir ülke olduğunu ve yıllarca sömürge altında olan Afrika ülkelerinin İran gibi ülkelerle işbirliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

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2012