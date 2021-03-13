Tokyo Olimpiyatları'nda İran konvoyunun görsel sembolü: Ercan Kupası

Olimpiyatlara gönderilen konvoyun ilk kez konvoy için özel bir sembol tasarlamaya çalıştığı ve geçen yıl Haziran ayında birkaç bin yıllık spor sembollerine sahip şu üç sembol önerildi: 3255 yıllık geçmişi ile tarih boyunca İran sporlarının ve grup aktivitelerinin kupa şeklindeki kupası: Ercan Kupası (Yaşam Kupası), 3200 yıllık olan ve Yunanistan Olimpiyatlarından daha eski bir geçmişe sahip Hasanlu Kupası ve Luristan Bronz Kupası.

Ancak geçtiğimiz yıl haziran ayında kurulan 2020 Olimpiyat Oyunları genel merkezinin kültür komitesi, görselin ana konularından biri olan Ercan tarihi kupası veya Yaşam Kupası'nın önerisi ile gündeme getirildi. Kupa, üç bin yıldan daha eski ve MÖ 1235'te bir ritüel grup etkinliğinin (bugünkü Olimpiyatlar gibi) gerçekleştiğini açıkça gösteriyor. Arkeologlara göre, üç bin yıldan fazla bir süre önce İran'da dövüş sanatları ve sporun birleşimi olan büyük bir tören düzenlenirdi. Bundan yola çıkarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İran İslam Cumhuriyeti spor kervanının amblemi, Ercan Kupası tasarımlarından çıkarılan ve bayrağın renkleri ile birleştirilen "meşale motifinden" ilham alınarak tasarlandı.

Ercan Kupası resimleri, eş merkezli beş halka şeklinde büyük bir antik töreni temsil ediyor. Bu fincanın imgeleri ve anlatıları içerik ve anlam olarak iç içe geçmiştir, öyle ki birinci çemberden ikinci ve üçüncü çembere gittiğimizde sanki zamanda yolculuk yapıyoruz.

Birinci ve ikinci daireler, bu ülkenin insanlarının bölgenin farklı bölgelerinden olduğunu gösteriyor. Kuzey ve kuzeydoğudaki dağlar veya güney korularından vb. hediyelerle tören alanına koşar. Bu motifler, o dönemde hangi toprakların İlamiler tarafından yönetildiğini ve İlam'da kaç millet ve halkın yaşadığını da gösterebilir.

Ancak bir sonraki yüzük, kupanın dördüncü yüzüğü, ödül töreninin ardından neşeyi ve dansı gösteriyor. Şükran Günü yaklaşıyor, bu da tatil sezonunun tüm hızıyla devam ettiği ve sporcuların ve sanatçıların oyunlarını, sanatlarını ve spor becerilerini sergiledikleri anlamına geliyor. Yani bu kupa üç bin yılın ortak sporlarını sergiliyor ve bize hatırlatıyor.

Kupanın son halkasında ise bu hayvanların ayın sembolü olduğu, tören ve kutlamaların yapıldığı, İlamlıların kutsal hayvanları arasında yer aldığı görülebilmektedir. Kupanın ortasında, muhtemelen yeşillik ve kutlamanın sembolü olan ve kupayı kutsamak için üzerine kaydedilmiş bir lotus çiçeği vardır.

Kupanın dış yüzeyi basittir ve kenarına yakın bir yerde "Korlus oğlu Kidin Hotran" yazan kısa bir yazı vardır; Ancak narin oymalar, fincanın tüm iç yüzeyini kaplar. Bu kupanın kökeni ve bu sembolü 2020 Olimpiyat konvoyu için kullanmanın gerekliliği ile ilgili en önemli noktalardan biri, bu kadim kupanın tasarımları arasında ülkemizin ortak ve canlı oyunlarından birinin varlığıdır.

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