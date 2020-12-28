28 Ara 2020 11:43
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İranlı kadın Tokyo Olimpiyatları'nda futbol maçlarında gözlemci olarak görev yapacak

İranlı kadın Tokyo Olimpiyatları'nda futbol maçlarında gözlemci olarak görev yapacak

Tahran, İRNA - Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), İran Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir mektup, İranlı kadın Periya Şehriyari'yi futbol maçlarında gözlemci olarak Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapmaya davet etti.

Dünyanın en prestijli ve en büyük spor etkinliği olan 32. Olimpiyat Oyunları, korona virüsü salgının patlak vermesi nedeniyle bir yıl ertelenerek 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek.

Bu amaçla Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), uluslararası futbol, f​utsal ve plaj futbolu yarışmalarında gözlemci olarak görev yapan Periya Şehriyari'ye futbol maçlarının gözlemcisi olarak Tokyo Olimpiyatları'nda yer alması bir mektup gönderdi.

Olimpiyat Oyunları, korona virüsü salgını nedeniyle bir yıl süreyle askıya alınmıştur. Şehriyari, korona patlak vermeden önce bir kez ve yarışmalar için yeni tarih belirlendikten sonra ikinci kez göreve davet edildi.

Arjantin'deki 2018 Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunlarını, Paraguay'daki Plaj Futbolu Dünya Kupası, Ürdün'deki Asya Kadınlar Futbol Kupası finali, Türkmenistan Salon Oyunları, Cakarta Asya Oyunları ve diğer birçok yarışmada gözlemci olarak hazır bulunan Şehriyari, İranlı bir gözlemcinin Olimpiyat Oyunları futbol maçlarında gözlemci olarak görev yapacak ilk İranlı kadın unvanına sahip olacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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