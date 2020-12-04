İranlı kadın sporcuların dünya çapında başarıları

İranlı sporcu kızlar 2016 yılında olimpiyatlarda 9 kontenjan kazanarak, ülke tarihinde bir rekor kırmayı başardılar ve İranlı kasın sporcuların olimpiyatlardaki ilk madalyası Tekvando dalında kazanıldı.

İranlı kadın sporcuların Asya Oyunlarında da büyük başarıları vardır. İranlı kadın sporcular şu ana kadar Asya Oyunlarında 54 madalya kazanmışlardır ve bunlardan 33’ü son 7 yılda kazanılan madalyalardır. Bunlardan 3’ü altın, 17’si gümüş ve 13’ü bronz madalyalardır.

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2012