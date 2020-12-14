İranlı kadın halterciler ilk kez Dünya Gençlik Halter Yarışmalarına katılacak

Halihazırda iki şampiyona için hazırlandıklarını dile getiren Münezzi, 'İlk olarak 5-18 Mart 2021 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. 21 Yaş Altı kampı, Büyükler Takımı ile birlikte kurulacak. Bu kampta 16 Yaş Altı kadın halterciler de var ve bu halterciler ilk kez dünya şampiyonalarına katılacak' ifadesini kullandı.

İran Kadınlar Milli Halter Takımı'nın Özbekistan'daki Asya Şampiyonası'na gönderilmek için Mart ayına kadar kampta olacaklarını kaydeden Münezzi, 'Dünya Halter Federasyonu daha önce yarışmanın bu yılın başlarında yapılacağını duyurmuştu. Ancak söylentilere göre bu yarışmanın tarihi değişti ve 12-14 Nisan'a ertelendi' diye belirtti.