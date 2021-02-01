İran'dan 50 Paralimpik sporcusu Tokyo'ya gönderilecek

Milli Paralimpik Komite İcra Sekreteri Muhammad Tabe ve İran kafilesi lideri Hadi Rızayi, çevrim içi olarak basın toplantısı düzenledi.

Bu toplantıda İran kafilesi lideri Hadi Rezayi yaptığı açıklamada, 'Sporcuları Tokyo'ya gönderileceği tüm spor dalları belirlendi. Sporcularımız da biliniyor ve sayıları yalnızca uygun politikalara göre artabilir veya azalabilir. Sporcuları Tokyo'ya göndermek için gerekli işlemleri yaptık' dedi

Rızayi, 'Bugüne kadar, Tokyo Paralimpik Oyunlarının iptal edildiğine dair herhangi bir haber duymadık ve Paralimpik Oyunları ile ilgili tüm Olimpiyat kararları uygulanıyor. Bu yıl Olimpik ve Paralimpik Oyunları tek bir kurumun himayesinde yapılacak ve tüm kararları ve talimatlar ortaktır. Bu konu işleri bizim için kolaylaştırdı çünkü Olimpiyatlar, Paralimpik Oyunları'ndan bir ay önce yapılacak' diye ekledi.





