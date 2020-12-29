29 Ara 2020 15:39
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Felekü'l-Eflak Kalesi globalleşmeye adım adım yaklaşıyor

Felekü'l-Eflak Kalesi globalleşmeye adım adım yaklaşıyor

Hürremabad, İRNA- Luristan'ın tarih turizminin gerçek mücevheri olan Felekü'l-Eflak Kalesi, halen dünya tescilini bekliyor ve alınan tedbirler onu giderek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yaklaştırıyor.

Felekü'l-Eflak Kalesi veya diğer adıyla Şapurhast Kalesi, Luristan ilinin merkezi Hürremabad'ın merkezindeki antik tepelerde Sasani döneminde inşa edilmiş devasa bir tuğla yapıdır. Felekü'l-Eflak adını Kaçar döneminde aldı.

Kalenin antik sit alanı yaklaşık 120 bin metrekare olup binanın duvarlarının yüksekliği dahil olmak üzere tepenin yüksekliği bitişik caddelerden yaklaşık 40 metre yüksektir. Binanın yüzlöçümü 8 kule, 2 avlu ve 300 kule olmak üzere 5 bin 300 metrekaredir

Hürremabâd’daki görkemli Felekü’l-Eflâk (Felekler Feleği) diğer bir isimle Şapurhavât Kalesi’nin geçmişi Sasanîler dönemine ulaşır.

Kale on iki burca sahip olup, her bir burç ay boyunca gün ortasının göstergesi olmuştur. Kalae hisarında bulunan şerefelerde savunma amaçlı küçük pencereler mevcuttur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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